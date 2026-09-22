Metall kann so vieles – und seit Menschengedenken gehört es zur Kunst. Was man mit Metall alles ausdrücken kann? Das zu entdecken, war am 19. und 20. September ins „Offene Atelier“ nach Oberkatz eingeladen. Claudia Katrin Leyh als hier Ansässige und Mandy Rasch als Gast aus Erfurt konnten sich über viele Besucher freuen. Rund 160 Kunstinteressierte wurden gezählt - „ein ziemlicher Andrang“, über den die einheimische bildende Künstlerin ebenso glücklich war wie ihre Berufs-Kollegin.