Ich wurde angefragt, ob ich etwas im Rahmen des Jubiläums 825 Jahre Königsee machen möchte, sagt Yvonne Neubeck-Aslan, Galeristin Kunst in der Fabrik Egelsdorf, Kunstschaffende und Kunstgeschichte Bewahrende. Sie hat daraufhin nicht nur den Umfang ihrer Bilder mit Königsee-Bezug erweitert – drei neue Bilder sind entstanden – sie hatte vergangenen Samstag zur Vernissage eingeladen, bei der neben diesen Arbeiten solche aus früheren Jahren zu sehen sind und eine Zusammenstellung von Drohnen-Fotografien des Fotografen Frank Neubeck. Diese zeigen Königsee mit den Ortsteilen. „Im Flug hält er fest, was die Orte verbindet. Macht sichtbar, wie sich Wege verlieren, Gemeinden zusammenwachsen oder Forstgebiete ihr Aussehen wechseln. Ohne Zweifel sind diese Fotografien Zeitzeugen des Jetzt. Sie spiegeln als Kunstwerke auch uns und unseren Umgang mit dem, was wir zu verantworten haben“, sagte Yvonne Neubeck-Aslan in ihrer Laudatio. „Mit zwei Arbeiten habe ich versucht, meinem täglichen Erinnerungsbild des Weges aus der Schule zurück nach Hause an den Kümmelbrunnen ein Gesicht zu geben.“ Es ist ein Bild mit einer Ari-Puppe, hergestellt in der Puppenfabrik Königsee und eine Collage, in der das Lenindenkmal im Garten einer Fabrik zu sehen ist, Werkzeuge, hergestellt in der Werkzeugfabrik und andere prägende Objekte der Stadt. „Einzelne Gebäude fallen der Veränderung zum Opfer, um Dinge besser zu machen. Das fordert uns heraus, denn Veränderung bedeutet, mit zu wachsen.“ Diese Dinge festzuhalten, dazu haben auch die Zeichenzirkel von Erika Wilhelm beigetragen und die künstlerischen Einflüsse des Großvaters Kurt Heil. Deshalb diese ganz frühen Bilder ihres Schaffens.