«Kunst imitiert das Leben» Bestseller-Autor Dan Brown ist verliebt

Dramatische Schnitzeljagd

Auf knapp 800 Seiten wird Prag zur Kulisse einer dramatischen Schnitzeljagd. Wie man es von Dan Brown kennt, fehlt es nicht an Rätseln, Verschwörungstheorien und Experimenten mit Phänomenen wie Hellseherei und außerkörperlichen Erfahrungen. An dem Buch hat Brown nach eigenen Angaben acht Jahre lang gearbeitet, sieben Tage die Woche. Denn nach dem Tod seiner Mutter an Leukämie habe er sich mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn man stirbt. Er sei letztlich zu der starken Überzeugung gekommen, dass das menschliche Bewusstsein in gewisser Form den Tod des Körpers überlebe. Zugleich betonte Brown: "Ich bin kein religiöser Mensch."