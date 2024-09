Fast zehn Jahre begrüßten am Eingang zum Westendpark Die Heilige Elisabeth, Martin Luther und Philipp Melanchthon Spaziergänger und Radfahrer. Die bronzene Figurengruppe des Künstlerehepaares Metz eroberte rasch die Herzen der Einheimischen und Gäste – und war ein beliebtes Fotomotiv. Für die Damen vom Bauhof, die die Parkanlage wie ihren eigenen Garten hegen und pflegen, gehörte es zum morgendlichen Ritual, den drei Promis einen guten Tag zu wünschen. Umso trauriger waren sie, als bekannt wurde, dass die Figuren auf den Neumarkt versetzt werden, vor den Hessenhof, zudem Elisabeth und die Reformatoren historische Verbindungen haben, wenn auch in einem großen zeitlichen Abstand. Bürgermeister Thomas Kaminski erinnert sich noch gut an das Bitten und Flehen der Frauen, die Figurengruppe weiterhin im Westendpark zu zeigen. Der Eingangsbereich wäre doch dann unattraktiv, öde und leer, argumentierten sie. Dieser Auffassung habe er folgen können, sagt Kaminski. Und so entstand die Idee, an der freigewordenen Stelle die Wappentiere der Stadt Schmalkalden zu platzieren: die Henne und den Löwen. Auch vor dem Hintergrund des 1150-jährigen Stadtjubiläums ein passendes Motiv.