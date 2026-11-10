Kunst im Krieg Libanesin formt Bombensplitter zu Skulpturen

"Als ich nach Hause kam, lagen überall Splitter und zersprungenes Glas von den Luftangriffen auf mehrere Häuser und Felder in der Nähe", erzählt die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Beim Aufräumen habe sie einen Splitter entdeckt, der in der Erde neben einem alten Olivenbaum im Garten steckte. "Auf den ersten Blick sah er aus wie ein stehender Mensch." Das habe sie zu ihrem ersten Kunstwerk inspiriert. "Ich nannte es "Onkel Olive"."