Kunst im Krieg Libanesin formt Bombensplitter zu Skulpturen

Beirut - Zwischen Trümmern und Olivenbäumen sucht Lina Dschuni im südlibanesischem Dorf Rumin nach Metall. Sie verwandelt Bombensplitter in Kunstwerke und findet darin Trotz für sich und andere.
Sie sammelt, was Tod gebracht hat, und macht daraus etwas Lebendiges: Im südlibanesischen Dorf Rumin verwandelt eine Frau Überreste israelischer Luftangriffe in Skulpturen.
Beirut - Zwischen Trümmern und Olivenbäumen sucht Lina Dschuni im südlibanesischem Dorf Rumin nach Metall. Sie verwandelt Bombensplitter in Kunstwerke und findet darin Trotz für sich und andere.
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Seit Oktober 2023 ist der Südlibanon zum Kriegsgebiet geworden. Es herrscht großflächige Zerstörung im Grenzgebiet zu Israel. Trotz Waffenruhe ist der Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah nicht beigelegt. Im Süden des Libanons kommt es weiter regelmäßig zu israelischen Angriffen.
Mit Beginn einer Waffenruhe Ende November 2024 begann Dschuni damit, zerstörte Häuser nach Granat- und Bombensplittern zu durchsuchen. Die kalten, tödlichen Metallstücke formt sie zu Kunstwerken.
"Als ich nach Hause kam, lagen überall Splitter und zersprungenes Glas von den Luftangriffen auf mehrere Häuser und Felder in der Nähe", erzählt die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Beim Aufräumen habe sie einen Splitter entdeckt, der in der Erde neben einem alten Olivenbaum im Garten steckte. "Auf den ersten Blick sah er aus wie ein stehender Mensch." Das habe sie zu ihrem ersten Kunstwerk inspiriert. "Ich nannte es "Onkel Olive"."
Seither inspiriere sie jeder Splitter zu etwas Neuem. Ihr Ziel: mit Kunst den Symbolen des Todes Leben einzuhauchen. "Nach einer Weile wurde ich in den Nachbardörfern bekannt, und die Leute halfen mir beim Sammeln", sagt Dschuni. Viele baten sie zudem um Arbeiten zum Gedenken an Angehörige, die bei Bombenangriffen getötet wurden.
Die Arbeit helfe ihr auch, die Belastung in einem von Unsicherheit und Instabilität gezeichneten Land zu verkraften. "Das Verwandeln der Splitter hat mir Erleichterung von dem psychischen Druck verschafft und die tägliche negative Energie in positive umgewandelt", sagt sie. "Es wurde eine Art Heilungsprozess. Ich habe das Gefühl, diesen kalten, tödlichen Stücken Leben zu geben."