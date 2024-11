Lange im Besitz der Staatsgalerie Stuttgart

"Der verlorene Sohn" blieb zunächst unverkauft und gelangte über mehrere Eigentümer mit teils guten Verbindungen zu nationalsozialistischen Methoden als Vermächtnis 1956 an die Staatsgalerie Stuttgart, in deren Besitz es nahezu 70 Jahre blieb und in zahlreichen Ausstellungen gezeigt wurde. Diese verfügte dank einer Schenkung über weitere Werke aus Eduard Fuchs' Sammlung, dessen Neffe Theodor in Stuttgart lebte.