Kunst: Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno

"Der Traum der Fischersfrau"

Sex ist schon jahrhundertelang auch Teil der Kunst. Als Beispiel dient die Replik des Gemäldes "Der Traum der Fischersfrau" des berühmten japanischen Künstlers Hokusai (1760–1849), das der erotischen japanischen Kunstform Shunga zuzuordnen ist. Es zeigt eine nackte Frau, die sich von zwei Tintenfischen befriedigen lässt. Das Bild provoziere und schocke heute noch genauso wie vor 200 Jahren, so Bieber.

Heutzutage ist Sex auch ein Thema für Designer. So habe ein Startup aus Köln Reitkissen entwickelt. Das Unternehmen sei mit einem Preis des NRW-Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet worden. "Das ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagt Bieber.

Porno-Kino und Erotik-Plattform

Auch ein kleines Porno-Kino gehört zur Ausstellung - gezeigt werden Filme feministischer Porno-Produzentinnen wie Erika Lust und Paulita Pappel. Die Filme würden zusammengeschnitten, "so dass es nicht so explizit ist", sagt Bieber. "Sex Now" will mit einer betont weiblichen Perspektive auf Sexualität auch patriarchalen Strukturen entgegenwirken, die die kommerzielle Pornografie und das Bild von Lust prägen.

Begleitend zur Ausstellung startet das NRW-Forum auch noch einen eigenen Account auf der Erotikplattform "Onlyfans". Dort sollen Einblicke hinter die Kulissen und eine Auswahl der Werke unzensiert geteilt werden.

"Was bedeutet sexuelle Selbstbestimmung heute? Wer bestimmt, was begehrenswert ist? Wie verändern Technologien unser Verhältnis und Verständnis von Nähe?" Diese Fragen stelle "Sex Now", sagt Bieber. "Und hoffentlich kommen die Leute aufgeklärter aus der Ausstellung."