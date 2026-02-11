Kunst aus Luftballons Kunst aus Ballons - Weltreise durch bunte Skulpturen

München - Die Freiheitsstatue, die Sphinx oder fröhliche Delfine - und all das aus bunten Luftballons. Das gibt es jetzt in einer Ausstellung in München zu erleben. Mehr als 500.000 Ballons seien verarbeitet worden, teilten die Veranstalter mit. Rund 100 Künstler haben daraus Objekte wie Tiere, Pflanzen und weltberühmte Sehenswürdigkeiten nachgebaut, zum Teil bis zu acht Meter hoch. "Luftballonwelten" läuft vom 14. Februar bis zum 12. April im Pineapple Park, der ehemaligen Paketposthalle in München.