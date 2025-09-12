Kunst an der Kletterwand: Bunter Blick auf Sonneberg

Ein Team aus Malerfirma und professionellen Sprayern haben das Projekt von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und umgesetzt. Dank ihres Einsatzes ist ein Kunstwerk entstanden, das den Charakter von Areal26 unterstreicht und für lange Zeit Freude bereiten soll. Die Boulderwand wird dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Klettern freigegeben, wenn alle Bauarbeiten rund um die große Betonwand erledigt sind.