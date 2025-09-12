Kunst an der Kletterwand: Bunter Blick auf Sonneberg

Das neue Jugend- und Freizeitgelände Areal26 hat einen weiteren Blickfang erhalten: Das großflächige Graffito an der Kletterwand ist fertiggestellt. Schon jetzt erfährt das Kunstwerk viel Anerkennung – und zwar generationsübergreifend.
An der Kletterwand im Stadion ist ein Graffito entstanden.
Mit kräftigen Farben, sportlichen Motiven und kreativen Details repräsentiert das Bild die Vielfalt des Areals. Neben Basketball, Streetsoccer oder BMX-Fahren findet auch das Sonneberger Wahrzeichen, das Reiterlein, seinen Platz in der Gestaltung. Damit trägt das Graffito nicht nur die Möglichkeiten des Aktivseins in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße nach außen, sondern auch ein Stück Heimatgefühl.
Ein Team aus Malerfirma und professionellen Sprayern haben das Projekt von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und umgesetzt. Dank ihres Einsatzes ist ein Kunstwerk entstanden, das den Charakter von Areal26 unterstreicht und für lange Zeit Freude bereiten soll. Die Boulderwand wird dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Klettern freigegeben, wenn alle Bauarbeiten rund um die große Betonwand erledigt sind.