Der Geruch von feuchtem Ton liegt am Samstag in der Luft – im Licht durchfluteten Atelier auf Schloss Glücksburg in Römhild. Menschen reden leise miteinander oder sind hoch konzentriert am Werk, kreieren ganz eigene kleine Kunstwerke. Normalerweise stehen diese Menschen – es sind die Mitglieder des Fördervereins Internationales Keramiksymposium Römhild – hinter den Kulissen, wenn es um Kunst aus Ton geht – als Organisatoren, Möglichmacher, Netzwerker. Doch diesmal war alles anders. Diesmal durften sie selbst Hand anlegen. Eine Premiere!