München (dpa/lby) - Etwa 250 Menschen haben am Münchner Odeonsplatz gegen die "Stadtbild"-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Ursprünglich waren nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats 5.000 Teilnehmer zu der Demonstration am Sonntag angekündigt. Der Regen könnte ein Faktor gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung sei ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen. Die Teilnehmer demonstrierten mit Schildern auf denen unter anderem "Gemeinschaft und Mut statt Hass und Hetze" stand.