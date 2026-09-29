Unter der Devise „Zeit zum Handeln“ finden bundesweit Veranstaltungen statt, die sich dem Rechtsruck im Land entgegenstellen. Besonders im Zusammenhang mit dem Ausgang der Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist in Federführung von „Fridays for Future Suhl“ sowie der Initiative „Wir in Suhl – vielfältig und tolerant“ auch in Suhl zum öffentlichen Protest eingeladen worden, der am Montagabend in Form einer Kundgebung mit geplanter Lichterkette stattgefunden hat.
Kundgebung in Suhl Die dem Rechtsruck Paroli bieten
Dörthe Lemme 29.09.2026 - 16:30 Uhr