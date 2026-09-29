Unter der Devise „Zeit zum Handeln“ finden bundesweit Veranstaltungen statt, die sich dem Rechtsruck im Land entgegenstellen. Besonders im Zusammenhang mit dem Ausgang der Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist in Federführung von „Fridays for Future Suhl“ sowie der Initiative „Wir in Suhl – vielfältig und tolerant“ auch in Suhl zum öffentlichen Protest eingeladen worden, der am Montagabend in Form einer Kundgebung mit geplanter Lichterkette stattgefunden hat.