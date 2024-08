„Es geht um die Wurscht.“Mehrfach fällt am Sonntagabend auf dem Piko-Platz in Sonneberg dieser Satz aus dem Mund von Robert Eberth. Er, den man in der Kreisstadt als Vorsitzenden des Kreissportbundes, als CDUler, als Tanzlehrer kennt, tritt als Vertreter des Bündnisses „Sonneberg zeigt Haltung!“ (SzH) ans Mikrofon. Wenngleich die Stadt sonst für ihre Bratwurstkultur bekannt ist, so zielt Eberth zur Kundgebung am Sonntag keineswegs auf diese ab, sondern auf die Landtagswahl, die in einer Woche am 1. September ansteht.