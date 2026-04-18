Kundgebung in München Mehrere Tausend demonstrieren gegen Ökostrom-Sparpaket

München (dpa/lby) - Mehrere tausend Menschen haben in München gegen die von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) geplanten Kürzungen der Ökostrom-Zuschüsse demonstriert. Die Demonstranten auf zahlreichen Transparenten und die Redner warfen Reiche vor, den Erfolg der Energiewende zu gefährden und fossile Energien zu bevorteilen. Zu der Demonstration aufgerufen hatten unter anderem der Bund Naturschutz und die Umweltorganisation Greenpeace. Eine genauere Schätzung der Teilnehmerzahlen gab es zunächst nicht. Drei parallele Kundgebungen gab es in Berlin, Köln und Hamburg.