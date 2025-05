Kundgebung auf zwei Rädern ADFC-Radlsternfahrt: Tausende wollen bessere Radwege

Die Landeshauptstadt warb früher mit dem Slogan "Radlhaupstadt" für sich, doch das Schlagwort erntete so viel Häme, dass die Stadtverwaltung 2018 wieder davon abrückte. Seither hat sich zwar einiges im Radwegebau getan, aber nach Meinung des ADFC noch nicht so viel, dass sich auch Kinder oder ältere Menschen beim Radeln sicher fühlen könnten. In der Münchner Kommunalpolitik sind die Radwege seit Jahrzehnten Streitthema, da mehr Platz für Zweiräder häufig auf Kosten von Autofahrern geht.