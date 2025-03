Die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte AfD hatte bei der Bundestagswahl am 23. Februar deutliche Zugewinne verzeichnet. Sie erhielt in Bayern 19 Prozent der Stimmen, ein Anstieg um 10 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2021. Im Bund fiel die Zustimmung mit 20,8 Prozent noch etwas höher aus.