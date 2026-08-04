Kultusminister: Tischner in Lauscha

Nachdem der Landespolitiker den Namen Lauscha bisher eher vom Hörensagen kannte, stattete Thüringens Kultusminister dieser Tage der Glasstadt persönlich einen Besuch ab.
Im Dialog vor Ort kulturelle Vielfalt zu erleben und Impulse für die Kulturpolitik aufzunehmen – so lautete die Zielstellung von Christian Tischner (CDU), Thüringens Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, während seiner KulTour 2026. Mit Blick auf die geplanten Stationen sagte Tischner vorab: „Die vielfältige Kultur- und Bildungslandschaft Thüringens ist von unschätzbarem Wert für uns. In regionalen Museen, Gedenkstätten, Werkstätten und vielen anderen Orten wird gelebt, was unser Land prägt. Hier gibt es Räume für gemeinsames Erinnern, für Begegnung, Zugehörigkeit und gesellschaftliches Engagement. Aus ihnen erwächst regionale Identität, und sie sind für Thüringen in all ihrer Unterschiedlichkeit unverzichtbar.“
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Auf der Tagesordnung seiner fünftägigen Reise quer durch den Freistaat standen, nach einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Laura und Gesprächen mit Vertretern der Stiftung Thüringischer Schieferpark in Lehesten, auch zwei Stationen in der Glasstadt Lauscha. An Tischners Seite weilte dabei Henry Worm, seit 2004 CDU-Abgeordneter im Thüringer Landtag und mit Sorgen und Nöten, aber auch positiven Seiten Lauschas als Bestandteil seiner Heimatregion bestens vertraut. In der traditionsreichen Elias-Farbglashütte wurden Tischner und seine Begleiter schon von Geschäftsführer Norbert Zitzmann, Bürgermeister Christian Müller-Deck, Stadtrat Stefan Böhm-Wirt und Gerhard Greiner-Bär vom Lauschaer Heimat- und Geschichtsverein erwartet. Im Elias-Theater nahm der Minister umfangreiche Informationen über die Historie der Stadt und ihres Glases mit und lernte ganz nebenbei, dass der längste Comedian Deutschlands, Jonas Greiner, der hier Firmengründer Elias Greiner Vetters Sohn seine Stimme leiht, aus Lauscha stammt.
Im Weihnachtsland des Unternehmens bekamen die Besucher einen Einblick in die Vielfalt des Lauschaer Christbaumschmuckes. Am Hüttenofen erfuhren sie von Zitzmann, wie der zerbrechliche Werkstoff hergestellt und von den Glasmachern zu Röhren, Stäben sowie Kunst- oder Gebrauchsgegenständen weiterverarbeitet wird. Aber auch, dass die Röhren und Stäbe anderen Glaskünstlern als Ausgangsmaterial für ihre Produkte dienen, etwa den Menschenaugenmachern, die mit ihren Produkten ja ebenso wie der Lauschaer Christbaumschmuck und die Manuelle Glasfertigung Eingang ins Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes gefunden haben. Gerhard Greiner-Bär, der die entsprechenden Anträge aus Lauscha mit initiiert und federführend begleitet hatte, überreichte dem Minister zur Erinnerung an die Glasstadt die Festschrift zum 425-jährigen Bestehen des Ortes. Und verwies auf die zahlreichen anderen Bereiche, in denen Lauschaer Glas weltweit Bedeutung erlangt hat. Etwa als Glasfaser, als Ballotinis für Verkehrssicherheit, in der Biotechnik etc.
Diesbezüglich wird es nicht nur Lauschas Geschichtsforscher freuen, dass, so die Aussage des Kultusministers, in Thüringer Schulen künftig Landes- und Regionalgeschichte stärker in den Geschichtsunterricht einbezogen werden soll. Natürlich, so Tischner zum Abschluss seines Besuches in der Elias-Glashütte, sei ihm bewusst, dass diese nur ein Beispiel für zahlreiche Glaskünstler im Ort sei, die das gläserne Erbe der Stadt mit ihrer vielfältigen Gestaltung des filigranen Werkstoffs aufrechterhalten.
Station Nummer zwei seines Besuches in Lauscha war die Goetheschule mit dem Kulturkollektiv, das dem zuvor leerstehenden Backsteinbau neben dem Bahnhof seit 2014 wieder Leben einhaucht. Nach einem Foto auf der Eingangstreppe wies Bürgermeister Müller-Deck noch auf das Ehrenportal der Stadt hin, welches an dieser Stelle über Lauschaerinnen und Lauschaer informiert, die den Namen ihres Heimatortes als Glaskünstler, Sportler, Musiker und mehr teils in alle Welt getragen oder mit ihrem ehrenamtlichen Engagement wichtige Beiträge zu Lauschas Entwicklung geleistet haben. So wie auch das Kulturkollektiv, das, so Tischner, zu den Initiativen und Vereinen gehört, die das kulturelle Leben Thüringens mit großer Einsatzbereitschaft prägen und gestalten. Details über den Weg dahin ließ er sich zunächst von Toni Köhler-Terz erklären, der 2013 Mitstreiter zur Nutzung des Hauses suchte und fand und mit ihnen die Grundlagen für die heutige Nutzung legte. Ihrem ehrenamtlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass aus dem markanten Gebäude, das Generationen von Lauschaern als Bildungsstätte diente, keine Ruine geworden ist, sondern vielmehr eine Begegnungsstätte für Kunst- und Kulturschaffende und ihr Publikum. Hinzu kommt seit 2018 eine Künstlerresidenz im Obergeschoss, die nach einer Anfrage der Kulturstiftung des Bundes nach neuen Ideen entstanden war und seither rege genutzt wird.
Kunst und Kultur für jedermann
Kein Wunder, mangelt es doch dem Verein durchaus nicht an Ideen, wie die amtierende Vereinsvorsitzende Therese Heidemann betonte. Heute nutzen rund 40 Mieter das Haus – Glasbläser und Bands, DJs und Fotografen. Es entstehen Skulpturen und Upcycling-Arbeiten. Druck und Grafik sind ebenso vertreten wie ein Tonstudio. Für die Öffentlichkeit finden Vorträge, Lesungen, Musik- und Tanzveranstaltungen und vieles mehr statt. Und zwar auf Spendenbasis anstatt gegen Eintritt, um so jedermann Kunst und Kultur zugänglich zu machen. Es gibt Workshops, und im zentralen Raum, dem Mittelpunkt des Hauses für das Mit- und Nebeneinander von Künstlern und Gästen, sogar ein großes Regal voller Bücherspenden zur kostenlosen Ausleihe.
„Es könnte noch so viel mehr sein“, betonte Vereinsmitglied Katrin Großmann. So könne man, wenn Gelder für die Finanzierung eines hauptamtlichen Mitarbeiters vorhanden wären, auch jenseits der Veranstaltungen Öffnungszeiten anbieten, was wiederum nicht nur den Einwohnern, sondern etwa auch den Schülern der Berufsfachschule Glas zugute käme, zu denen seit Jahren gute Kontakte aufgebaut werden. „Nebenher“ wird von Anbeginn an die bauliche Erhaltung des Gebäudes vorangetrieben. Vieles wird im Ehrenamt selbst gemacht, anderes – so es Fördergelder ermöglichen – in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde an regionale Firmen vergeben. Ob die Wirtschaft aus der Region den Verein und somit die Kultur nicht mit fördern könne – diese Möglichkeit legte der Besuch den Kunst- und Kulturschaffenden ans Herz. Unabhängig davon sei es ein wichtiger Aspekt, so Tischner, dass mit dem Engagement des Kulturkollektivs kulturelle Vielfalt in der Region gefördert werde, ebenso wie demokratische Grundlagen und der respektvolle Umgang miteinander...
Neuer Schulhof
Einen kurzen Abstecher unternahm Tischner schließlich mit Worm, Müller-Deck und Böhm-Wirt noch zur Baustelle hinter der Grundschule, wo auf Initiative und mit Geldern der Stadt gegenwärtig ein neuer Schulhof entsteht, der am 17. August, zum Beginn des neuen Schuljahres, eingeweiht werden soll. In diesem Zusammenhang kam auch die Zusammenarbeit zwischen Lauschaer Grundschule und Steinacher Nordschule zur Sprache, wie sie für den Fortbestand kleiner Schulen im ländlichen Gebiet gegenwärtig vielerorts von Bedeutung ist.
Zum Abschluss betonte Tischner, mit der „KulTour“ wolle man insbesondere die Belange kleinerer kultureller Orte ins Zentrum rücken, Verständnis für ihre Bedürfnisse schaffen und seine Wertschätzung für die Arbeit der dort engagierten Thüringerinnen und Thüringer ausdrücken. Mit einer handfesten Erinnerung an seinen Besuch bedankte sich der Minister bei Farbglashütte und Kulturkollektiv, bevor er sich zum nächsten Termin in die Kunsthalle Erfurt auf den Weg machte.