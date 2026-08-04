Kultusminister: Tischner in Lauscha

In der Farbglashütte schaute Tischner Mitarbeitern und Praktikanten bei der Arbeit am Brenner zu. Er blies aber auch selbst eine Kugel mit Unterstützung durch die erfahrene Glasbläserin Petra Meusel – ein Versuch, der auf Anhieb bestens gelang. Foto: Doris Hein/Doris Hein

Station Nummer zwei seines Besuches in Lauscha war die Goetheschule mit dem Kulturkollektiv, das dem zuvor leerstehenden Backsteinbau neben dem Bahnhof seit 2014 wieder Leben einhaucht. Nach einem Foto auf der Eingangstreppe wies Bürgermeister Müller-Deck noch auf das Ehrenportal der Stadt hin, welches an dieser Stelle über Lauschaerinnen und Lauschaer informiert, die den Namen ihres Heimatortes als Glaskünstler, Sportler, Musiker und mehr teils in alle Welt getragen oder mit ihrem ehrenamtlichen Engagement wichtige Beiträge zu Lauschas Entwicklung geleistet haben. So wie auch das Kulturkollektiv, das, so Tischner, zu den Initiativen und Vereinen gehört, die das kulturelle Leben Thüringens mit großer Einsatzbereitschaft prägen und gestalten. Details über den Weg dahin ließ er sich zunächst von Toni Köhler-Terz erklären, der 2013 Mitstreiter zur Nutzung des Hauses suchte und fand und mit ihnen die Grundlagen für die heutige Nutzung legte. Ihrem ehrenamtlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass aus dem markanten Gebäude, das Generationen von Lauschaern als Bildungsstätte diente, keine Ruine geworden ist, sondern vielmehr eine Begegnungsstätte für Kunst- und Kulturschaffende und ihr Publikum. Hinzu kommt seit 2018 eine Künstlerresidenz im Obergeschoss, die nach einer Anfrage der Kulturstiftung des Bundes nach neuen Ideen entstanden war und seither rege genutzt wird.