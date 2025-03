Nach dem inspirierenden Südamerika-Thema im vergangenen Jahr war dies erneut eine Einladung der Abteilung KulturZeit des SV Kali Unterbreizbach e.V. an über 200 Bürgerinnen und Bürger unserer Region, sich auf eine Reise nach Afrika zu begeben – nicht physisch, sondern im Geiste, mit allen Sinnen. „Inmitten einer Zeit, die oft von gesellschaftlichen Herausforderungen, Migration und kulturellem Wandel geprägt ist, hat dieser Abend eindrucksvoll verdeutlicht, dass Brücken zwischen Kulturen gebaut werden können, dass Vorurteile abgebaut und neue Horizonte eröffnet werden. Die Vielfalt, die wir an diesem Abend erleben durften, war nicht nur ein Geschenk, sondern eine Bereicherung, die zeigte, wie Integration gelingen kann – durch Freude, Miteinander und gemeinsames Feiern“, so die Organisatoren.