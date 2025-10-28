Ein Erlebnis war es allemal, ein ausgelassenes musikalisches Fest, erfrischend unkompliziert, aber höchst professionell, so wie es Jutta Baumert vom Vorstand des Bad Salzunger Kulturvereins in ihrer Ankündigung versprochen hatte. Der 30-jährige Luca Sestak hatte schon vor dem ersten Ton für stürmischen Applaus gesorgt. Offensichtlich wusste das geschulte Publikum, auf welch grandioses musikalisches Abenteuer es sich eingelassen hatte.