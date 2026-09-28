Was für ein gelungener Start in die Herbstsaison des Bad Salzunger Kulturvereins. Wie ein Familienfest mutete das Konzert mit dem Michael-Arnold-Quartett im Kulturkeller des Haunschen Hofes an. Es war ein Heimspiel des sympathischen Musikers, der in Zella aufgewachsen, in Empfertshausen zu Schule gegangen ist und seine musikalische Ausbildung in der Bad Salzunger Musikschule begann. Viele seiner Weggefährten und Freunde ließen sich dieses besondere Musikereignis nicht entgehen. Auch Arnolds ehemaliger Musikschullehrer Heinz Martin ließ es sich nicht nehmen, hautnah zu erleben, was für ein brillanter Musiker sein einstiger Schüler geworden ist. Sichtlich gerührt darüber, hat Michael Arnold meisterhaft gezeigt, was er kann.