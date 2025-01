Am Mittwoch, 22. Januar, 10 Uhr, heißt es „Tastenspiele“ mit Musik von Mozart. Am Sonntag, 26. Januar, 11.15 Uhr, sind Werke unter anderem von Johannes Brahms unter dem Titel „Love’s Philosophy“ zu hören. Das dritte Sinfoniekonzert am Mittwochabend ist bereits ausverkauft.