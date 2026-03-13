Kulturstaatsminister Weimer wegen gestoppten Bibliotheksbaus in Kritik

Verfassungsschutz in weiterem Fall eingeschaltet

In dem Streit geht es auch um die Frage, ob und wie staatlich geförderte Projekte durch den Verfassungsschutz mit dem sogenannten Haber-Verfahren überprüft werden sollen. Gemeint ist damit eine 2004 verfügte und später nach Emily Haber - einer Staatssekretärin im Bundesinnenministerium - benannte Überprüfung staatlich geförderter Projekte durch den Verfassungsschutz.

Weimer wandte - neben den drei Buchläden - ein weiteres Mal dieses Verfahren an, wie aus einer Antwort auf eine schriftliche Frage des Grünen-Politikers Sven Lehmann hervorgeht, der Vorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag ist.

In der Antwort des BKM heißt es: "Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat in dieser Wahlperiode das Haber-Verfahren in insgesamt vier Einzelfällen, davon drei im Zusammenhang mit der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises 2025, angewandt. Weitere Auskünfte können mit Blick auf den Geheimschutz nicht gegeben werden." Unklar ist also, in welchem weiteren Fall das Verfahren eingesetzt wurde. Nicht bekannt ist bisher auch, was den drei ausgeschlossenen Buchläden vorgeworfen wird.

Lehmann sprach von einem "schleichenden Abbau des Grundrechts auf Kunstfreiheit". Dieses Vorgehen schaffe "ein Klima von Angst und Misstrauen und unterscheidet sich nicht von autoritären Staaten".

"Wolfram Weimer hat völlig recht"

Rückendeckung erhielt der Kulturstaatsminister hingegen aus der Union. "Selbstverständlich werden Verfassungsfeinde nicht mit Steuergeldern gefördert oder ausgezeichnet", schrieb die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Ottilie Klein (CDU), auf der Plattform X. Eine wehrhafte Demokratie stelle sich klar gegen jede Form des Extremismus. Wenn "verfassungsfeindliche Institutionen" keine steuerfinanzierten Preise bekämen, sei das nicht das Ende der Kunstfreiheit.

Ähnlich äußerte sich Gitta Connemann (CDU), parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. ""Deutschland verrecke bitte" an die Fassade schmieren – und dann über ausbleibende "Staatsknete" klagen. Eine bemerkenswerte Logik", schrieb sie auf X. "Wer dieses Land verachtet, hat keinen Anspruch auf seine Förderung. Wolfram Weimer hat völlig recht." Der Schriftzug "Deutschland verrecke bitte" ist auf der Markise der Bremer Buchhandlung "Golden Shop" zu lesen.