Freiheitsräume werden "attackiert"

Weimer erläutert in dem "Streit"-Interview der "Zeit" mit Bascha Mika seine Sicht auf die Weltpolitik: "Die vier großen Weltmächte – China, Russland, Indien und die USA – bewegen sich in Richtung Autoritarismus und Nationalismus. Oder sind dort sogar bereits angekommen. In diesen Ländern werden Freiheitsräume auf eine Art und Weise attackiert, wie wir uns das nicht vorstellen konnten." Weimers Fazit für Deutschland: "Angesichts dieser Bedrohung verlieren unsere Unterschiede in der politischen Mitte an Bedeutung."