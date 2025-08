An einem lauen Sommerabend auf der Terrasse der Goetz-Höhle sitzen, hoch oben über Meiningen, den herrlichen Ausblick auf die Theaterstadt genießen, und das bei einem Glas Wein und gediegener Musik – am Freitagabend wurde daraus nix. Kurz vor dem geplanten Beginn des Kultursommer-Konzertes hatte der Himmel alle Schleusen geöffnet. Was die Gäste jedoch nicht von einem Besuch abhielt. Da kämpften sich zwei Damen tapfer durch den strömenden Regen – das letzte Stück des Weges von der Helenenstraße hinauf zur Goetz-Höhle geht es nur zu Fuß – mit der Feststellung: „Ab 20 Uhr soll der Regen zwar aufhören, wie der Wetterbericht sagt. Doch dann bekommen wir keinen Platz mehr.“ Sie sind vermutlich Stammgäste in der Goetz-Höhle, die wissen, welchen Zuspruch es dafür gibt.