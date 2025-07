Direkt eingestiegen in den Kultursommer 2025 sind die Meininger am Freitagabend. Das Angebot der Stadt, Livemusik von lokalen Bands in der Innenstadt zu erleben, nahmen so manche mit Lust und Laune an. Im Schlossinnenhof wurde nach peppigen Rhythmen von „JahMafia“ getanzt und in der Georgstraße lauschte man entspannt den Liedern von „Nele Anders“.