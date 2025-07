Der Meininger Kultursommer, der in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal die Stadt in eine Bühne für vielfältige Kunst- und Musikereignisse verwandelte, bot am vergangenen Wochenende ein besonderes Highlight. Die Sängerin Janine Sauer aus Bad Liebenstein sorgte gemeinsam mit ihrem musikalischen Partner Martin Schräpfer aus Erfurt für einen emotionalen und unvergesslichen Abend im traditionsreichen Hotel Sächsischer Hof.