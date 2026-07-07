Gitarren-Blues mit rauen Texas-Vibes, feuriger Rock aus Kroatien und leichtfüßiger Südsee-Soul, dazu mehr als nur eine Prise legendärer DDR-Jazz, urbaner Indie-Pop aus der Großstadt und leidenschaftliche Weltmusik: der 28. Bad Salzunger Kultursommer mixt auch in diesem Jahr exklusiv und abwechslungsreich wie eh und je die unterschiedlichsten Musikwelten in sechs Live-Konzerten von Juli bis September unter freiem Himmel am Salzunger Burgsee.