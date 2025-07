In diesem Jahr feiert nicht nur die Stadt ihren 1250. Geburtstag, auch der Bad Salzunger Kulturverein, gegründet 1995, kann stolz auf 30 erfolgreiche Jahre seines Bestehens zurückblicken. Festlich begehen will der Verein seinen Jahrestag im Herbst, denn jetzt hat erst mal der 27. Bad Salzunger Kultursommer mit seinen insgesamt sechs Open-Air-Konzerten auf der Terrasse am Burgsee Vorrang. Am Samstag wurde dieser mit ungewöhnlichen akustischen Klängen rund um die Blockflöte eröffnet.