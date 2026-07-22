Die siebte Auflage der „Scheunenlesung“ des Südthüringer Literaturvereins ist am Samstagabend in der Kulturscheune Rohr auf große Resonanz gestoßen. Mehr als 40 Besucher verfolgten das rund 90-minütige Programm und zeigten sich ebenso angetan wie die Künstler selbst. Gelobt wurden vor allem die Vielfalt der Beiträge, deren hohe Qualität und die abwechslungsreiche Dramaturgie des Abends. Die Veranstaltung erwies sich damit erneut als Publikumsmagnet. Für die Mitwirkenden war der Zuspruch zugleich Bestätigung und Ansporn für ihr weiteres künstlerisches Schaffen.