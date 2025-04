Kulturreferat: Hoffnung auf Ende der Querelen um Münchner Kulturreferenten

Berlin, Sachsen, München

Wiechers gilt als versierter Verwaltungsexperte. Er arbeitete unter anderem in der Verwaltung des Deutschen Bundestages, im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und im Münchner Oberbürgermeister-Büro. Die Fraktion Die Grünen - Rosa Liste nannte ihn "eine stabile Zwischenlösung" in kulturpolitisch anspruchsvollen Zeiten, in denen die Münchner Kulturszene vor großen Herausforderungen stehe. Wiechers kenne das Kulturreferat bereits und brauche wenig Einarbeitungszeit.