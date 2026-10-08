Über Andrea König musste Museumsleiterin Tanja König nicht lange reden. „Sie ist einfach immer da, als ob sie hier wohnen würde“, sagte sie über die Vorsitzende des Fördervereins Heimathof. Und da sind noch mehr: Gudrun Patzelt pflegt den Museumsgarten, Bianka Strickmann leitet die Theatergruppe „Spiellust“ und Eva Marr regelt die Finanzen des Vereins. Gerda und Thomas Wunderlich organisieren die Kinovorführungen, die regelmäßig Filmfans aus nah und fern anlocken.