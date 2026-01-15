Zum Jahresbeginn suchte Katrin Göring-Eckardt, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, auf Einladung des Bündnisgrünen Regionalverbands Schmalkalden-Meiningen drei Meininger Kultureinrichtungen auf, in denen sie das Gespräch mit Kulturschaffenden suchte. Das Engagement und die Professionalität sei großartig, befanden Katrin Göring-Eckardt und Reinhold Mau, Vorstandsmitglied im Regionalverband. Beeindruckt zeigten sie sich von der deutschlandweit einmaligen Präsentation von Kunstwerken zum Leben der Bauern in der DDR in den Meininger Museen und von der Arbeit des Jungen Staatstheaters. Berührt waren sie von der ehrenamtlichen Initiative für einen Erinnerungsort jüdischer Geschichte in Meiningen. „Alle verdienen politische Unterstützung und langfristige Perspektiven. Kultur ist kein Luxus, sondern ein Grundpfeiler gesellschaftlichen Zusammenhalts“, so Göring-Eckardt.