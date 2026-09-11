Kulturpolitik: Verbände sehen kulturelle Infrastruktur in Sachsen gefährdet

Unterstützung für freie Szene angemahnt

Mit Blick auf die Kulturszene fordern die Verbände eine Kurskorrektur in vier Punkten. Das Kulturraumgesetz müsse als zentrale Säule der Förderung auf dem Niveau von 108,7 Millionen Euro wie in diesem Jahr fortgeführt werden. Die im Regierungsentwurf enthaltenen Kürzungen bei der Kulturstiftung gelte es aufzuheben. Der dritte Punkt betrifft den Verzicht auf Einsparungen bei der kulturellen Bildung - etwa bei den Jugendkunstschulen. Zudem müssten die Freie Szene und die institutionelle Förderung gesichert werden.