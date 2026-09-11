Kulturpolitik: Verbände sehen kulturelle Infrastruktur in Sachsen gefährdet

Dresden (dpa/sn) - Die Kulturverbände in Sachsen sehen wegen der Kassenlage ein bisheriges Markenzeichen des Freistaates in Gefahr: seine Kulturszene. "Ein Rückbau der kulturellen Infrastruktur ist eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fehlentwicklung", erklärte die Interessengemeinschaft der Landeskulturverbände mit Blick auf den Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2027/2028. Das Gremium vertritt die Interessen zahlreicher Verbände für Theater, Bildende Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft, Museen, Bibliotheken, Soziokultur, Kinder- und Jugendbildung, Film, Literatur und Musik.