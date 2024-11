Kulturpolitik: Kulturbranche besorgt über Einschnitte im Landesetatentwurf

Freie Szene sieht Fortbestand bedroht

Die Kulturschaffenden forderten den Landtag auf, die Kürzungen zu überdenken und stattdessen in die kulturelle Vielfalt des Freistaates zu investieren. Für die freie Szene müssten die notwendigen Gelder bereitgestellt werden, um deren Fortbestand zu sichern, hieß es vom Kulturrat Thüringen. Nur so könne der Freistaat auch in Zukunft ein Ort der kulturellen Vielfalt und des kreativen Schaffens bleiben.