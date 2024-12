Auch vor diesem Hintergrund kritisierte das Gremium in seinem Aufruf an "alle Demokraten" zur Verteidigung der Kultur AfD-Vokabular wie "deutsche Leitkultur" oder "Entsiffung des Kulturbetriebes" in Land- und Bundestag. "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!", zitierte der Vorstand die Mahnung im Theaterstück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" von Bertolt Brecht. "Wir solidarisieren uns mit dem Netzwerk "Die Vielen", treten ein für faire Diskussionen und Toleranz im Umgang mit denkenden Menschen!"