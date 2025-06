Lange erklären mussten Chiara Otto, Pauline Krauß und Luis Friedrich als Moderatoren am Mittwochabend den Gästen in der Hochrhönhalle die Kulturnacht des Thüringischen Rhön-Gymnasiums nicht: Seit vielen Jahren ist dieses Event am Ende eines jeden Schuljahres fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Bildungseinrichtung und bei Schülern, Lehrern, Ehemaligen, Eltern und Freunden der Mitwirkenden gleichermaßen beliebt. Zeigen doch hier Kinder und Jugendliche aus der Region in zwei Landkreisen ihr Können bei Gesang, Instrumentalspiel, Rezitationen und Tänzen – bringen das Publikum dabei immer wieder zum schmunzeln, lachen, staunen und nachdenken. Und eins vorab: Die Talente gehen dem Gymnasium ganz offensichtlich nicht aus.