Kulturkollektiv Goetheschule: Ein Künstler geht, der nächste kommt

Bereits eine Woche später, am 19. Juni, folgt – ebenfalls ab 19 Uhr – schon wieder die nächste Vernissage. Der Künstler Dirk Sorge kommt aus Berlin, lebt und arbeitet in Leipzig. Schwerpunkte seines Schaffens sind Medienkunst, Video und Installation. Man darf also schon gespannt sein, was er zum Beginn seines Aufenthaltes in der Lauschaer Künstlerresidenz für Proben seines bisherigen Wirkens mitbringt.