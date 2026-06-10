Kulturkollektiv Goetheschule: Ein Künstler geht, der nächste kommt

Zur Finissage mit der französischen Residenzkünstlerin Sidonie Bilger lädt das Kulturkollektiv Goetheschule am Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr in seine Veranstaltungsräume in der Lauschaer Bahnhofstraße ein.
Bilder der französischen Residenzkünstlerin Sidonie Bilger zeigt eine Vernissage in Lauscha.
Zur Finissage mit der französischen Residenzkünstlerin Sidonie Bilger lädt das Kulturkollektiv Goetheschule am Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr in seine Veranstaltungsräume in der Lauschaer Bahnhofstraße ein.
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Bilger hatte zur Vernissage Bilder in sehr unterschiedlichen Größen mitgebracht, die alle hauptsächlich das Thema Karneval auf verschiedene Weise widerspiegelten. Karneval nicht einfach als lustiges Treiben, sondern als Möglichkeit, hinter der Verkleidung Protest und Widerstand auszudrücken.
In den vergangenen dreieinhalb Wochen hat sie unter anderem versucht, gemeinsam mit Glaskünstlern aus der Region Ideen zu einer Karnevalsmaske umzusetzen, die aus beziehungsweise mit Glaselementen gefertigt werden sollte. Was dabei herausgekommen ist, sollte man sich am Freitagabend nicht entgehen lassen.
Bereits eine Woche später, am 19. Juni, folgt – ebenfalls ab 19 Uhr – schon wieder die nächste Vernissage. Der Künstler Dirk Sorge kommt aus Berlin, lebt und arbeitet in Leipzig. Schwerpunkte seines Schaffens sind Medienkunst, Video und Installation. Man darf also schon gespannt sein, was er zum Beginn seines Aufenthaltes in der Lauschaer Künstlerresidenz für Proben seines bisherigen Wirkens mitbringt.