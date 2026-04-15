Der Stadtrat Kaltennordheim hat in der letzten Sitzung seinen Haushalt beschlossen – hoppla, war da nicht längst schon was? Jawohl, es war: Bereits in der Sitzung Anfang März hatten die Räte den Haushalt sowie den Finanzplan für die kommenden Jahre abgesegnet. Doch nun war keine vier Wochen später erneut ein Beschluss nötig. Denn: Die Kommunalaufsicht hatte bei der Prüfung des Haushaltes einen Posten gefunden, den sie offenbar als kritisch ansieht. Es geht um die Mitfinanzierung des Landkreises bei der Sanierung des Kulturhauses Kaltensundheim – die Stadt hatte im Haushalt eingeplant, dass dafür in diesem Jahr 800.000 Euro vom Landkreis kommen. Aber: Es gibt noch gar keine verbindliche Zusage. Wie Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) einräumte, laufen immer noch Gespräche über die Höhe des landkreislichen Anteils, der Kreistag hat noch gar keine Entscheidung getroffen.