Kulturhaus: Villa Aurora in Los Angeles öffnet Ende August wieder

"Wir freuen uns, das Haus nun wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können und unsere Arbeit als transatlantischer Mittler, in deren Mittelpunkt das Stipendiat:innenprogramm steht, in vollem Umfang aufzunehmen", sagte die Direktorin der Villa Aurora, Claudia Gordon. Den Auftakt bilde ein "Open House" am 30. August, zu dem auch die Öffentlichkeit willkommen sei. Mit der Wiedereröffnung kehre etwa auch ein Porträt von Marta Feuchtwanger in das Haus zurück.