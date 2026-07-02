Kulturhaus: Villa Aurora in Los Angeles öffnet Ende August wieder

Los Angeles - Deutschlands Kulturhaus Villa Aurora in den USA öffnet am 30. August wieder. Anderthalb Jahre nach den verheerenden Bränden in Los Angeles nehme man den Betrieb wieder auf und öffne die Künstlerresidenz erneut für Stipendiaten und die Öffentlichkeit, teilte der Villa Aurora & Thomas Mann House e.V. mit. Seit den Feuern im Januar 2025 habe man Rauchschäden in den Innenräumen beseitigt, die Bausubstanz geprüft, den Garten von Brandschäden befreit und Gutachten unter anderem zur toxikologischen Belastung angefertigt.