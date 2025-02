Die DRK-Tagespflege und die Milchvermarktung im Untergeschoss können sich im großen Kulturhausgebäude weiter wohlfühlen – die Räumlichkeiten, die sie gemietet haben, sind in Betrieb, in Ordnung und sollen auch künftig so genutzt werden. Das Gros des Hauses aber steht leer. „Ach, den Bauernladen gibt es wohl nicht mehr?“, fragt am Samstag bei der Bereisung des Bildungsausschusses ein Mitglied, das offenbar lange nicht in der Rhön war. Früher habe er hier immer gern Forellen gekauft, sagt der Mann, und die Bratwurst, die immer am Donnerstag vor dem Haus gebraten wurde, war legendär und sorgte für Schlangestehen. Aber der Bauernladen musste schon vor Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit schließen. Die großen Räume wie Saal, Bauernstube, Marmorsaal sind verwaist, seitdem der Betrieb des Kulturhauses unter anderem aus brandschutztechnischen Gründen tabu war. Die Großküche, in der laut Kaltennordheims Vizebürgermeister Uwe Möllerhenn in den besten Zeiten bis zu 1000 Essen gekocht wurden, steht schon lange ungenutzt. Sie hat die Wende kaum ein paar Monate überstanden, erinnert sich der frühere Bürgermeister Edgar Gottbehüt.