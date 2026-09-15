Um die Finanzen für den Kauf und die Sanierung des Kulturhauses Kaltensundheim ranken sich schon seit Langem Verhandlungen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist für die Stadt Kaltennordheim unverzichtbar, wenn ihr Finanzierungskonzept aufgehen soll. Fördermittel für das fast zehn Millionen teure Projekt stehen längst bereit und müssen bei Ende 2028 ausgegeben sein – die Zeit drängt. Ins Boot holen wollte die Stadt, die das Kulturhaus vom ortsansässigen Agrarbetrieb kaufen will, den Landkreis über seine Funktion als Schulträger: Dem benachbarten Rhön-Gymnasium fehlen zum Beispiel eine Aula oder ein anderer größerer Raum für Prüfungen und Veranstaltungen.