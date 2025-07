Wer bisher das Geisaer Kulturhaus mietete, zahlte zum Beispiel für oberes und unteres Foyer nebst Spülküche bisher 80 Euro für private und 200 Euro für kommerzielle Veranstaltungen. Saal, unteres Foyer und Spülküche kosteten 230 Euro für private und 580 Euro für kommerzielle Veranstaltungen. Doch – im Gegensatz zu den Vermietungen in den Dorfgemeinschaftshäusern in den Geisaer Ortsteilen – kommen jeweils noch Nebenkosten obendrauf, zum Beispiel für Betrieb und Wartung der Brandmelde- und Schließanlage, Versicherungen sowie Grundgebühren für Wasser und Strom – aktuell 112 Euro pro Vermietung. Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Heizung werden ebenfalls in Rechnung gestellt.