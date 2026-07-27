Die Atmosphäre hatte was von spitzen Fingern, als im Gemeinderat der Krayenberggemeinde der Tagesordnungspunkt „Beschluss über die Untersagung der Nutzung von großen gemeindlichen Gebäuden und Räumen für jegliche politische Veranstaltungen“ aufgerufen wurde. Eine Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses liege nicht vor, teilte der Gemeinderatsvorsitzende Horst Böhnke mit. Er gab das Wort an Bürgermeister Peter Neumann weiter, der die wichtigsten Aussagen zur Sach- und Rechtslage aus dem Beschlussentwurf noch einmal erläuterte. Dazu gehörten vor allem das fehlende Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen seitens der Gemeinde, das nur gering besetzte kommunale Ordnungsamt, drohender Vandalismus und die Gefährdung der Bevölkerung; das finanzielle Risiko für die Gemeinde sei nicht kalkulierbar.