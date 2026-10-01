Größere Veranstaltungen finden in Breitungen meist im Kulturhaus am Kraftwerk statt. Hier feiern in der Karnevalszeit rund 300 Frauen aus der Region den Weiberfasching, die örtliche Regelschule präsentiert hier ihre Talente, Hundefreunde ihre Terrier und jüngst war das Haus zu einer Hochzeitsmesse Treffpunkt für Paare. Sitzt man in Reihen, bietet der große Saal bis zu 400 Personen Platz, ohne Bestuhlung passen fast 500 hinein.