Kulturhauptstadt Europas 2025 Zwischen Klappstuhl und Kombi: Garagenkultur im Fokus

Garagen als Spiegel der Stadtgeschichte

Viele Garagen wurden zu DDR-Zeiten in Eigenleistung der Nutzer gebaut. So der Garagenhof Schützenplatz, der mit mehr als 1.200 Garagen größter seiner Art in Chemnitz. Entstanden Anfang der 1970er Jahre musste man den Angaben nach 240 Arbeitsstunden leisten, um solch einen Stellplatz für Trabi, Wartburg und Co zu ergattern. Zum Auftakt des Parcours gewähren Garagenfreunde Blicke hinter die sonst verschlossenen Türen. Ein kleines Museum haben sie eingerichtet und grillen für Besucher. Der Parcours sei eine "einladende Geste" an Interessierte und Gäste, betont Kubicka-Dzieduszycka. Denn die Garagen seien eigentlich private Räume.