Kulturgut Was machen die Millionen? Investitionen in Schlösser und Co.

Ranis (dpa/th) - Gerüste, Bohrgeräusche und reichlich Staub: An vielen Burgen und Schlössern Thüringens wird derzeit gebaut. Mit den Geldern aus einem Sonderinvestitionsprogramm (SIP I) packt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in diesem Jahr 14 Projekte an. Die Bauabteilungsleiterin der Stiftung, Silvia Wagner, nannte das 200 Millionen Euro von Bund und Land umfassende Programm eine riesige Chance. Es sei das größte Investitionsprogramm in Kulturbauten des Landes Thüringen seit der Wiedervereinigung. Dennoch sei weiteres Geld nötig, um die historisch wertvollen und touristisch bedeutenden Liegenschaften der Stiftung überhaupt erhalten zu können.