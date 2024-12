Kulturgut: Kunstvolles Trinkgefäß wird wieder in Gotha ausgestellt

"Gemeinsam mit den Freistaaten Bayern und Thüringen streben wir an, das Objekt zu erwerben", kündigte Pfeifer-Helke an. Das als "national wertvoll" eingestufte Gefäß aus vier aufeinander gestellten Bechern solle dann dauerhaft abwechselnd auf dem Friedenstein in Gotha und der Veste in Coburg für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Laut dem Stiftungsdirektor gibt es bereits erste Gespräche zum Ankauf. Die Verhandlungen dazu sollen im kommenden Jahr fortgeführt werden.