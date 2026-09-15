Kulturgut: Kürzungen gefährden Digitalisierung von Kulturgut in Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Die sächsischen Bibliotheken und Museen sehen sich durch geplante Kürzungen im Doppelhaushalt des Freistaates bei der Digitalisierung von Kulturgütern ausgebremst. Mit den im Etatentwurf veranschlagten Mitteln sei eine umfassende Digitalisierung weiterer historischer Dokumente und Filme nicht möglich, erklärte Katrin Stump, Generaldirektorin der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB). Bei der Digitalisierung des kulturellen Erbes wäre man somit auf sich gestellt.