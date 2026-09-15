Kulturgut: Kürzungen gefährden Digitalisierung von Kulturgut in Sachsen

Museen wollen ihre Schätze digital sichtbar machen

"Ohne das Landesdigitalisierungsprogramm wären unsere Schätze nicht so sichtbar und vor allem nicht nutzbar. Das kann ein einzelnes Museum kaum leisten, und unser kleines Haus schon gar nicht", betonte Daniela Simon vom Deutschen Stuhlbaumuseum in Rabenau. Erst seit man den Bestand in digitalen Formaten zeigen könne, hätten sich Möbel- und Designexperten, Sammler, Wissenschaftler, Schriftsteller und Museumsfachleute an das Museum gewandt, um mit den erfassten Daten arbeiten zu können. Digitale Sichtbarkeit habe für das Museum einen Stellenwert wie das Bewahren der Objekte selbst.