Kulturgeschichte: Ostsee-Wale bewegten schon vor Jahrhunderten die Menschen

Greifswald/Wismar - Derzeit treibt ein vor Wismar gestrandeter Buckelwal viele Menschen um. Dass derartige Ereignisse schon vor Jahrhunderten die Menschen an der Ostseeküste stark bewegt haben, davon zeugen etwa Wal-Darstellungen in Greifswalder Kirchen. "Das ist auch in alter Zeit so gewesen, dass das sozusagen als Faszinosum und als Wunder dann gesehen wurde", sagt der Kirchenhistoriker Irmfried Garbe der Deutschen Presse-Agentur. Das Auftauchen solcher Tiere an unserer Küste sei früher teils als unheilvolles Vorzeichen gewertet worden.